15 ноября, 10:19

«Мечта у нас у всех сейчас одна»: Кириенко рассказал, чего желает большинство россиян

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что для россиян сейчас есть одна общая мечта — скорейшая победа в специальной военной операции. Он подчеркнул, что военнослужащие на передовой рискуют жизнью, защищая суверенитет страны и право на собственный путь.

«Парни сегодня на передовой защищают наш суверенитет и право выбора с оружием в руках, рискуя жизнью. <...> Мечта у нас у всех сейчас одна — победа. Скорейшая победа, одна большая на всех»,сказал Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».

Алаудинов заявил о победе России в СВО
Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Медведев заявил о возможности одновременного финансирования специальной военной операции и достижения национальных целей развития России. Зампред Совбеза обозначил ключевые направления, по которым партия «Единая Россия» будет добиваться увеличения бюджетных расходов. По его словам, приоритетами являются полное выполнение задач СВО и реализация национальных целей развития.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
