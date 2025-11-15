Евросоюз продолжает обсуждать новые формы финансовой поддержки Украины, что усугубляет нагрузку на бюджет сообщества. Об усталости от затяжного украинского конфликта и его последствиях для единства ЕС в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Дмитрий Аграновский.

По словам эксперта, на Западе всё больше осознают бесперспективность этого конфликта, который требует неадекватных финансовых и организационных усилий. Аграновский уверен, что усталость от ситуации будет нарастать, особенно среди избирателей, а раскол между народами стран ЕС усилится, поскольку они не желают быть втянутыми в полномасштабную или даже ядерную войну.

«Чем дальше, тем больше приходит понимание, что этот конфликт абсолютно бесперспективный для Запада и требует от него неадекватных усилий по организации и финанм. Усталость от него будет нарастать, особенно среди избирателей. Раскол будет нарастать среди народов ЕС, они совершенно не хотят сгореть в пепле ядерной войны или просто быть мобилизованными», — отметил эксперт.

Раннее Life.ru сообщал, что Норвегия обсуждает выделение Украине кредита на 100 миллиардов евро. Данная инициатива рассматривается в свете претензий, высказанных Данией и рядом европейских правительств. Они обвинили норвежские власти в стремлении «извлечь экономическую выгоду» из военной ситуации.