15 ноября, 07:44

«Сущая мелочь»: Каллас рассказала о выгоде поддержки Украины

В ЕС оценили затраты на поддержку Украины как незначительные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Продолжение боевых действий против России является выгодным для Европейского союза. Такое утверждение прозвучало от главы дипломатии ЕС Каи Каллас на пресс-конференции в Берлине, состоявшейся после ответных российских авиаударов.

«Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России», — заявила политик.

По мнению Каллас, санкционное давление на Москву должно не просто сохраняться, а быть усиленным.

Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило о нанесении войсками ответного удара высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Целями поражения стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. В течение недели российская армия выполнила серию удачных воздействий: один массированный и пять групповых ударов. В результате были поражены производственные мощности военных предприятий, объекты газоснабжения и энергосистемы, транспортные коммуникации, используемые ВСУ, а также аэродромы и места развёртывания беспилотных летательных аппаратов. Дополнительно были уничтожены пункты временного размещения украинских боевиков, националистов и иностранных наёмников.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
