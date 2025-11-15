Продолжение боевых действий против России является выгодным для Европейского союза. Такое утверждение прозвучало от главы дипломатии ЕС Каи Каллас на пресс-конференции в Берлине, состоявшейся после ответных российских авиаударов.

«Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России», — заявила политик.

По мнению Каллас, санкционное давление на Москву должно не просто сохраняться, а быть усиленным.