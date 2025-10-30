Россия и США
30 октября, 08:38

Минэнерго Украины признало повреждение ТЭЦ в результате «‎ударов возмездия»

Минэнерго: На Украине повреждена энергетическая инфраструктура

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Энергетическая инфраструктура Украины минувшей ночью была повреждена в результате российских ударов. Об этом сообщила министр энергетики страны Светлана Гринчук. При этом, в каких именно регионах замечены повреждения, не сообщалось.

«Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация», — заявила министр.

Удары от союзника: Российские бойцы начнут истреблять ВСУ натовским оружием
Напомним, что в ночь на четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об ударах, зафиксированных как минимум в 15 областях. В Запорожье повреждён объект инфраструктуры. Прошедшая ночь стала одной из самых интенсивных по количеству ударов за последние недели. Под «‎удары возмездия» попали четыре ТЭЦ, пишет подполье. Украина перешла на почасовые графики отключения света.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

