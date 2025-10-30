Минэнерго Украины признало повреждение ТЭЦ в результате «ударов возмездия»
Минэнерго: На Украине повреждена энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура Украины минувшей ночью была повреждена в результате российских ударов. Об этом сообщила министр энергетики страны Светлана Гринчук. При этом, в каких именно регионах замечены повреждения, не сообщалось.
«Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация», — заявила министр.
Напомним, что в ночь на четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об ударах, зафиксированных как минимум в 15 областях. В Запорожье повреждён объект инфраструктуры. Прошедшая ночь стала одной из самых интенсивных по количеству ударов за последние недели. Под «удары возмездия» попали четыре ТЭЦ, пишет подполье. Украина перешла на почасовые графики отключения света.
