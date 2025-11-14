В ходе ударов по территории Николаевской области Украины была полностью разрушена казарма, а также выведены из строя позиции средств противовоздушной обороны. Об этом координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости».

Лебедев передал, что поражены были также артиллерийские районы дислокации и логистические маршруты. Координатор добавил, что в результате удара барак ВСУ был уничтожен вместе с находившимися там боевиками.

Помимо этого, на подконтрольной ВСУ части ДНР подверглись удару вражеские склады и резервы. Эти подразделения, как уточнил координатор, перемещались в сторону Краматорского направления.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили ракетами и дронами все ТЭЦ Киева. Военблогер Юрий Подоляка отметил неподготовленность ВСУ к массированной атаке. Он также рассказал о желании украинских боевиков списать падение обломков на дома мирных жителей на российских военных. Примечательно, что люди подверглись опасности из-за некомпетентных действий ВСУ, которые намеренно сбивали БПЛА на небезопасном расстоянии.