Командование ВСУ отдаёт приказы на уничтожение собственных солдат, если те проявляют желание сложить оружие и сдаться в российский плен. Об этом заявил глава российской военно-гражавской администрации Виталий Ганчев.

По его словам, благодаря современным системам наблюдения украинские командиры имеют возможность отслеживать ситуацию на позициях. Как только они фиксируют намерение подчинённых сдаться, для ликвидации такой группы применяется всё доступное вооружение.

«То ли при помощи БПЛА, то ли сбросами, то ли просто артударом уничтожить это подразделение, чтобы ни в коем случае они не могли сдаться в российский плен», — рассказал он журналистам.

Аналогичным образом, добавил он, поступают и с гражданскими лицами, которые пытаются переместиться в сторону российских позиций, чтобы не допустить разглашения информации о преступлениях киевского режима. При этом Ганчев отметил, что российские военнослужащие, напротив, всячески способствуют тем украинским бойцам, кто решил прекратить сопротивление. Им с помощью дронов показывают безопасные маршруты, оказывают необходимую медицинскую помощь, а в некоторых случаях даже эвакуируют с поля боя.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отдало распоряжение, в соответствии с которым бойцы обязаны предотвращать попытки сослуживцев сдаться в плен. Для выполнения этих указаний, по словам источника, против отступающих применяется авиация беспилотного типа.