«Ситуация критическая»: Востоковед указал на тревожные тенденции в демографии Китая

Демографическая ситуация в ряде китайских провинций достигла критической точки, рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, отсутствие регистрации новорождённых девочек в прошлом привело к тому, что их отправляли к пожилым родственникам в деревни или даже продавали для работы по дому. Параллельно в стране растёт давление на пенсионную систему

«Пенсии — дотационная история. Только две южные провинции в КНР могут самостоятельно выплачивать их, остальные выплачиваются путём трансфера из центрального бюджета. В некоторых провинциях, например, на северо-востоке, на одного работающего молодого человека приходится 1,5 пожилых. Это критическая ситуация», — цитирует Маслова kp.ru.

Несмотря на снятие демографических ограничений, всплеск рождаемости быстро сменился новым падением. Маслов отметил, что работающие жители Китая просто не успевают заниматься детьми, а женщины всё чаще выбирают карьеру. Забота же о малышах не может полностью ложиться на бабушек и дедушек.

Ранее Life.ru писал, что в Китае при буддийском ритуале «освобождения жизни» погибли сотни кошек. Участники церемонии доставили к водохранилищу на двух грузовиках около 400 кошек общим весом 1500 килограммов. Когда клетки открыли, напуганные животные начали разбегаться, причём многие из них бросились в воду.