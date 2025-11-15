В США выявили первый случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N5

В американском штате Вашингтон впервые выявлен инфицированный птичьим гриппом разновидности H5N5 человек. Соответствующее заявление распространило министерство здравоохранения данного региона.

По данным министерства, у жителя округа Грейс-Харбор, госпитализированного в ноябре с признаками респираторного заболевания, был выявлен птичий грипп. Более углубленный генетический анализ проб позволил идентифицировать конкретный подтип вируса — H5N5, не встречавшийся ранее в медицинской практике при обследовании людей, хотя и известный ветеринарным службам при обследовании животных.

В министерстве подчеркнули, что подобные штаммы вируса практически не передаются от человека к человеку, и на территории США такая инфекция не регистрировалась. В распространённом сообщении уточняется, что текущий риск распространения птичьего гриппа среди населения остаётся на невысоком уровне.

Инфицированный гражданин занимался разведением собственного поголовья домашней птицы. По версии специалистов-эпидемиологов, именно контакты с перелётными птицами привели к проникновению инфекции и последующему заражению человека.

Новая пандемия птичьего гриппа может быть страшнее испанки. Вирусу для создания смертоносной пандемии достаточно одной случайной мутации. Он уже циркулирует среди свиней, чьи лёгкие схожи с человеческими. Ослабленный после ковида иммунитет людей делает ситуацию уязвимой. Единственным барьером может стать перекрёстный иммунитет от предыдущих гриппозных инфекций, которым обладают не все.