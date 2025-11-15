Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 12:26

Венгрия пообещала блокировать решения ЕС, ведущие к эскалации на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Венгрия снова заняла жёсткую позицию по украинскому вопросу. Глава МИД Петер Сийярто заявил на антивоенном митинге в Дьёре, что Будапешт будет накладывать вето на любые решения Евросоюза, которые могут усилить конфликт или втянуть европейские страны в войну.

«Если Брюссель будет подталкивать нас к войне, то мы будем использовать наше право вето против его решений, даже если нам придётся идти в одиночку против всех остальных 26 [стран ЕС]», — заявил Сийярто.

Сийярто заявил, что Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Киеву
Сийярто заявил, что Венгрия перенаправит Ливану помощь, предназначавшуюся Киеву

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия прекратила финансовую поддержку Украины на фоне коррупционного скандала. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан. Он призвал Европейский союз осознать, что его финансовая помощь уходит «в карманы членов правительства Владимира Зеленского».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Венгрия
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar