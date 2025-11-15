Венгрия пообещала блокировать решения ЕС, ведущие к эскалации на Украине

Венгрия снова заняла жёсткую позицию по украинскому вопросу. Глава МИД Петер Сийярто заявил на антивоенном митинге в Дьёре, что Будапешт будет накладывать вето на любые решения Евросоюза, которые могут усилить конфликт или втянуть европейские страны в войну.

«Если Брюссель будет подталкивать нас к войне, то мы будем использовать наше право вето против его решений, даже если нам придётся идти в одиночку против всех остальных 26 [стран ЕС]», — заявил Сийярто.

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия прекратила финансовую поддержку Украины на фоне коррупционного скандала. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан. Он призвал Европейский союз осознать, что его финансовая помощь уходит «в карманы членов правительства Владимира Зеленского».