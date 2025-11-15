Российский космонавт впервые в истории оформил госуслугу, находясь на орбите Земли

Российский космонавт Алексей Зубрицкий стал первым человеком, оформившим госуслугу с орбиты. Он за 30 секунд активировал сервис самозапрета на оформление SIM-карты, войдя на портал с помощью биометрии — СМС-коды на станцию, естественно, не доходят. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«С помощью биометрии космонавт Алексей Зубрицкий вошёл на портал госуслуг и воспользовался сервисом самозапрета на оформление sim-карты из перечня «Жизненных ситуаций». Весь процесс получения услуги занял всего 30 секунд», — указано в пресс-службе.

Зубрицкий пошутил, что пока он в космосе, никто не сможет оформить на него договор связи. В Роскосмосе отметили, что эксперимент подтвердил — электронные услуги доступны даже за пределами Земли.

Ранее Life.ru писал, что вероятность введения в России системы входа в интернет через портал «Госуслуги» приближается к ста процентам. Процедура доступа в интернет по паспорту является вполне реализуемой задачей уже в 2026 году.