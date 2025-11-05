Ориентировки на пропавших россиян начнут рассылать на «Госуслугах»

Россияне смогут получать уведомления о поиске пропавших людей, если дадут согласие на портале «Госуслуги», нововведение начнёт работать в следующем году. Об этом министр цифрового развития РФ Максут Шадаев рассказал во время межрегионального форума, посвящённого 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Портал намерен начать плотную интеграцию с «Лизой Алерт». По словам министра, это облегчит работу волонтёрам и полиции, а также вовлечёт в поиски широкий круг людей. Предполагается, что россияне смогут получать ориентировки на пропавших людей только по тому региону, в котором находятся.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась новая жизненная ситуация — «Налоговый вычет». Эта опция поможет упростить процедуру, последовательно пройти этапы оформления услуги и снизить риски передачи своих данных недобросовестным организациям.