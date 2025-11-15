«Не пустим украинскую мафию в ЕС»: Сийярто резко выступил на митинге в Дьёре

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вновь заявил, что Будапешт будет блокировать любые попытки Брюсселя ускорить интеграцию Украины в Евросоюз. На антивоенном митинге в Дьёре он назвал происходящее в Киеве «коррупционным хаосом» и подчеркнул, что Венгрия не позволит допускать в ЕС «украинскую мафию» и пускать низкокачественное украинское зерно на европейский рынок.

«Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно — на рынке ЕС. Еще он хочет направлять на Украину деньги европейцев», — заявил Сийярто.

Напомним, что ранее Венгрия пообещала блокировать решения ЕС, ведущие к эскалации на Украине. Будапешт уже не раз пользовался правом вето, срывая решения, связанные с поддержкой Украины. По словам Сийярто, Венгрия готова и дальше придерживаться этой линии.