15 ноября, 13:32

Орёл клюнул туристку в глаз во время фотосессии в Кабардино-Балкарии

Обложка © Freepik / wirestock

Во время фотосессии с хищной птицей на смотровой площадке «Горы Аватары» в Кабардино-Балкарии орёл клюнул туристку в глаз. Инцидент произошёл, когда девушка пыталась сделать селфи с пернатым, пишет телеграм-канал Mash Gor.

Орёл клюнул туристку в глаз. Видео © Telegram / Mash Gor

После инцидента на лице девушки осталась заметная ранка. Пострадавшая сообщила, что владелец птицы не только не оказал помощь, но и отреагировал на произошедшее цинично — поднял стоимость фотосессий в два раза.

Ранее тайский вояж российской семьи принял крайне неприятный оборот, когда на теле их ребёнка обнаружилось нечто жуткое — под кожей сына поселился червь. Всё началось с красного, зудящего пятна на животе сына, которое родители поначалу посчитали обычным укусом.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
