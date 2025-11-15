Орёл клюнул туристку в глаз во время фотосессии в Кабардино-Балкарии

Во время фотосессии с хищной птицей на смотровой площадке «Горы Аватары» в Кабардино-Балкарии орёл клюнул туристку в глаз. Инцидент произошёл, когда девушка пыталась сделать селфи с пернатым, пишет телеграм-канал Mash Gor.

Орёл клюнул туристку в глаз. Видео © Telegram / Mash Gor

После инцидента на лице девушки осталась заметная ранка. Пострадавшая сообщила, что владелец птицы не только не оказал помощь, но и отреагировал на произошедшее цинично — поднял стоимость фотосессий в два раза.

Ранее тайский вояж российской семьи принял крайне неприятный оборот, когда на теле их ребёнка обнаружилось нечто жуткое — под кожей сына поселился червь. Всё началось с красного, зудящего пятна на животе сына, которое родители поначалу посчитали обычным укусом.