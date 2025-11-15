Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 15:11

Экспорт российских удобрений в страны ЕС установил новый рекорд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Srinuan hiranwat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Srinuan hiranwat

Объём поставок российских удобрений в страны Евросоюза за три квартала оказался рекордным с 2022 года. Таковы результаты анализа статистики Евростата, сообщает РИА «Новости».

Стоимость экспортных отгрузок достигла 1,346 миллиарда евро, увеличившись на 5% в годовом исчислении. Основным покупателем в ЕС, согласно данным, стала Польша, обеспечившая 37% всего импорта. На втором месте расположилась Германия с долей в 10%, следом за ней Румыния с 9%. Пятёрку лидеров замкнули Испания и Франция с показателями в 7% и 6% соответственно.

В прошлом году Польша также была ключевым импортёром, но её доля составляла четверть от общих поставок. Позиция Германии осталась неизменной, тогда как третье место в прошлом отчётном периоде делили несколько европейских государств.

Евросоюзу грозит закупка товаров из России по завышенным пошлинам
Евросоюзу грозит закупка товаров из России по завышенным пошлинам

Ранее Life.ru писал, что Россия укрепляет свои позиции ключевого поставщика удобрений для азиатских гигантов. Уже сейчас на нашу страну приходится треть импорта Индии и 40% — Китая, для которого главным продуктом является хлористый калий.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Новости экономики
  • ЕС
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar