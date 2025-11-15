Экспорт российских удобрений в страны ЕС установил новый рекорд

Объём поставок российских удобрений в страны Евросоюза за три квартала оказался рекордным с 2022 года. Таковы результаты анализа статистики Евростата, сообщает РИА «Новости».

Стоимость экспортных отгрузок достигла 1,346 миллиарда евро, увеличившись на 5% в годовом исчислении. Основным покупателем в ЕС, согласно данным, стала Польша, обеспечившая 37% всего импорта. На втором месте расположилась Германия с долей в 10%, следом за ней Румыния с 9%. Пятёрку лидеров замкнули Испания и Франция с показателями в 7% и 6% соответственно.

В прошлом году Польша также была ключевым импортёром, но её доля составляла четверть от общих поставок. Позиция Германии осталась неизменной, тогда как третье место в прошлом отчётном периоде делили несколько европейских государств.

Ранее Life.ru писал, что Россия укрепляет свои позиции ключевого поставщика удобрений для азиатских гигантов. Уже сейчас на нашу страну приходится треть импорта Индии и 40% — Китая, для которого главным продуктом является хлористый калий.