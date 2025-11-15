Россия и США
15 ноября, 16:15

Орбан: Потерявшую суверенитет Украину можно принудить к миру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Life.ru

Украина утратила государственный суверенитет, что создаёт предпосылки для принуждения её к мирным переговорам. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на антивоенном митинге в городе Дьёр.

Глава правительства констатировал, что Украина перестала быть самостоятельным государством, находясь в полной зависимости от западных стран. Орбан подчеркнул, что это обстоятельство теоретически упрощает процесс склонения Киева к прекращению боевых действий. При этом он отметил, что личные двухчасовые переговоры с Владимиром Зеленским не принесли результатов, поскольку бывший комик отказался признавать неблагоприятное развитие ситуации для своей страны.

Венгерский премьер откровенно признал отсутствие у сторон конфликта готовности к мирному урегулированию в текущий момент. Однако он выразил убеждённость, что временной фактор продолжает работать в пользу России, а международное сообщество должно активизировать усилия по убеждению обеих сторон начать переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что встреча Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стала крайне тревожным сигналом для Зеленского. Тем временем экс-комик продолжает демонстрировать неспособность адекватно оценивать складывающуюся геополитическую обстановку, в отличие от венгерского премьера.

