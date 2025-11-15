В Вильнюсе задержали мужчину, запустившего дрон возле аэропорта

Правоохранительные органы Литвы задержали мужчину, запустившего беспилотник в запретной зоне возле вильнюсского аэропорта. Об этом информировала Служба общественной безопасности республики.

Инцидент произошел 15 ноября, когда система контроля воздушного пространства Fly Safe зафиксировала взлёт беспилотного летательного аппарата в охраняемой зоне. Задержанный оператор пояснил, что считал данное место разрешённым для запуска дронов. В отношении мужчины было возбуждено административное дело, ему грозит штраф в размере от 400 до 800 евро. Работа аэропорта не прерывалась из-за произошедшего инцидента, и полёты воздушных судов выполнялись по обычному расписанию.

Ранее сообщалось, что аэропорт Гётеборг-Ландветтер в Швеции полностью приостановил работу из-за сообщений о беспилотном летательном аппарате в его воздушном пространстве. Вынужденное закрытие привело к тому, что более десяти авиарейсов не смогли совершить посадку в запланированном пункте назначения. Представитель аэропорта пояснил, что 11 самолётов были перенаправлены для посадки на запасные аэродромы.