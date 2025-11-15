«Публика поменялась»: Стас Михайлов рассказал, что на его концертах стало больше мужчин

Стас Михайлов признался, что после длительного перерыва заметил серьёзные изменения в публике. По словам певца, люди стали другими, но одно осталось неизменным — им по-прежнему нужны эмоции, радость и возможность «жить и танцевать». Кроме того, на концерты начали чаще приходить мужчины.

Стас Михайлов — о публике на концертах. Видео © Life.ru

«Люди поменялись. Вообще, как мы поехали после этого перерыва пятилетнего, поменялось очень много. Одно я понимаю — люди хотят всё равно эмоций: жить, радоваться, танцевать. <...> У нас уже поменялась публика, и есть мужская аудитория очень много», — рассказал Михайлов на фестивале шансона «Ээхх, Разгуляй!».

