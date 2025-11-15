На фоне боевых действий на Украине активно развивается теневой сектор ритуальных услуг. Как сообщает французское издание Le Monde, между похоронными компаниями наблюдается ожесточённая конкуренция, доходящая до открытых конфликтов.

«Мы выслеживаем тела. Как звери в джунглях. Льву достаётся лучшая часть, гиенам приходится довольствоваться тем, что осталось», — рассказал сотрудник одной из ритуальных компаний Одессы.

Базовый пакет похоронных услуг для военнослужащих стоимостью 15 тысяч гривен считается недостаточным, в результате чего семьи вынуждены обращаться к частным компаниям и переплачивать за необходимые услуги.

Согласно информации издания, с начала специальной военной операции подобные практики значительно участились. Годовой оборот теневого ритуального рынка оценивается более чем в два миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов). При этом стоимость ритуальных услуг резко возросла — с 200 до 1000 долларов и выше. Информаторы, предоставляющие данные о погибших, получают вознаграждение до 120 долларов за каждый случай.

Заместитель директора государственного похоронного бюро «Спецкомбинат» Александр Скорик отметил, что люди, пережившие психологическую травму, обычно избегают этой темы, а обманутые клиенты стесняются в этом признаться. По его мнению, боевые действия создают идеальные условия для процветания похоронной мафии.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что с начала 2025 года российская сторона передала Украине свыше девяти тысяч тел погибших солдат ВСУ. При этом, по его словам, Киев вернул Москве лишь 143 тела российских военнослужащих. Министр подчеркнул, что обычно о потерях на поле боя не говорят публично, и предложил самостоятельно делать выводы из приведённых цифр.