15 ноября, 19:11

Немцы теряют терпение из-за Мерца и считают его «спотыкающимся» канцлером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц и его министры столкнулось с кризисом из-за неспособности решить ключевые внутриполитические вопросы. В результате нарастающего нетерпения граждан, правительство Мерца рискует повторить судьбу кабинета Олафа Шольца, ушедшего в отставку досрочно. Как отмечает Bloomberg, немцы также считают Мерца «спотыкающимся» канцлером.

«Следующий год будет решающим. В январе вступит в силу новая экономическая политика его правительства, и чиновники надеются, что компании и потребители начнут ощущать её влияние. Также пройдут выборы в пяти землях, которые позволят оценить успехи правительства в глазах избирателей», — сказано в статье.

Заняв пост канцлера весной этого года, Мерц объявил амбициозную программу действий: обуздать миграционный поток, превратить бундесвер в сильнейшую армию континента и вывести Германию из затяжного экономического спада. Первые плоды своей работы он обещал продемонстрировать уже к лету. Однако, как констатирует издание, ни одна из этих целей не была достигнута. Провал канцлера в решении ключевых проблем уже порождает прогнозы о досрочной отставке его правительства.

Ранее Мерц высказал просьбу к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому не выпускать молодых украинцев за границу. Он поддерживает идею того, что молодые украинцы должны оставаться в родной стране вместо переезда в ФРГ. По его словам, граждане Украины нужны Киеву. Канцлер также подтвердил намерения правительства отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице. Вместо этого планируют ввести меньшие выплаты.

