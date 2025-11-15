Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 20:36

Европейские страны выдают украинских беженцев Киеву через Интерпол

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Издание L'AntiDiplomatico сообщает о существовании стратегии, выработанной европейскими государствами для депортации украинских беженцев с использованием механизмов Интерпола.

«Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт», — уточняется в публикации.

Как сообщает издание со ссылкой на украинского политолога Александра Семченко, подобный механизм уже применяется на практике в Польше, Франции и Германии.

На Украине возбуждаются уголовные дела по различным статьям, после чего в Интерпол направляются запросы на розыск и экстрадицию беженцев. Людей обвиняют в совершении преступлений, таких как грабежи, убийства и ДТП, даже если они физически не находились на территории страны. Источник утверждает, что в данной ситуации правительства стран пребывания украинских беженцев, вероятно, будут склонны пожертвовать их интересами.

Навроцкий сообщил, что помощь украинским беженцам продлили лишь на год
Навроцкий сообщил, что помощь украинским беженцам продлили лишь на год

Ранее стало известно, что Германия изменит порядок выплаты пособий украинцам с 2026 года. Эти изменения вступят в силу 1 июля 2026 года, но будут применяться с обратной силой, начиная с апреля 2025 года. В Германии на данный момент находится более 1,29 миллиона граждан Украины. При этом, по сравнению с другими европейскими странами, уровень их занятости относительно низок — около 35%. По данным Министерства труда ФРГ (на август 2025 года), работают 352 тысячи украинских беженцев, из которых 298 тысяч делают отчисления в фонд социального страхования. Власти ФРГ намерены активнее мотивировать украинцев к поиску работы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar