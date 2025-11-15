Издание L'AntiDiplomatico сообщает о существовании стратегии, выработанной европейскими государствами для депортации украинских беженцев с использованием механизмов Интерпола.

«Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт», — уточняется в публикации.

Как сообщает издание со ссылкой на украинского политолога Александра Семченко, подобный механизм уже применяется на практике в Польше, Франции и Германии.

На Украине возбуждаются уголовные дела по различным статьям, после чего в Интерпол направляются запросы на розыск и экстрадицию беженцев. Людей обвиняют в совершении преступлений, таких как грабежи, убийства и ДТП, даже если они физически не находились на территории страны. Источник утверждает, что в данной ситуации правительства стран пребывания украинских беженцев, вероятно, будут склонны пожертвовать их интересами.

Ранее стало известно, что Германия изменит порядок выплаты пособий украинцам с 2026 года. Эти изменения вступят в силу 1 июля 2026 года, но будут применяться с обратной силой, начиная с апреля 2025 года. В Германии на данный момент находится более 1,29 миллиона граждан Украины. При этом, по сравнению с другими европейскими странами, уровень их занятости относительно низок — около 35%. По данным Министерства труда ФРГ (на август 2025 года), работают 352 тысячи украинских беженцев, из которых 298 тысяч делают отчисления в фонд социального страхования. Власти ФРГ намерены активнее мотивировать украинцев к поиску работы.