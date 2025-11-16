В Мурманской области два судна открепились от причала из-за сильного шторма

В районе Териберки в губе Лодейной из-за сильного шторма два маломерных судна — «Сарган» и «Надежда» — открепились от причала. Судна были без людей. Одно из них подтоплено, местонахождение второго устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Мурманской области два судна открепились от причала из-за шторма. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с маломерными судами в Мурманской области», — уточнили в ведомстве.

Как только погода улучшится, владельцы начнут поднимать суда. Прокуратура начала проверку в сфере безопасности эксплуатации водного транспорта на предмет соответствия законодательству.

Ранее катер с российскими туристами выбросило на скалы во время шторма на Пхукете. На помощь им пришли моряки ВМФ Таиланда. Никто из находившихся на борту чудом не пострадал. На борту оказались четыре россиянина, которых в итоге удалось эвакуировать при помощи спасательной команды и надувных лодок. Катер Kayden Cruise получил пробоину и остался на скалах.