Life.ru раскрыл семь самых распространённых заблуждений о глажке белья

Мы тратим время на глажку почти ежедневно, но идеальный результат получается не всегда. Часто мы повторяем старые привычки и не задумываемся, что так можно испортить вещи. Продакт-менеджер бренда Tuvio Ирина Бабаянц специально для Life.ru разобрала семь распространённых заблуждений, из-за которых одежда теряет форму, садится или начинает блестеть.

«Мы ежедневно уделяем время глажке вещей, но не всегда получается добиться идеального результата. Что-то мы переняли у родителей, что-то — подглядели в интернете, а что-то просто делаем «на автомате». Гладим, как привыкли: выставляем температуру «на глаз», наливаем воду, не особо задумываясь, какую именно. На первый взгляд — ничего опасного, пока однажды ткань не садится, воротник не теряет форму, а на любимом платье не появляются блестящие следы», — отмечает эксперт.

Миф №1. Высокая температура — залог быстрой глажки Первое заблуждение касается температуры. Многие уверены, что чем выше нагрев, тем быстрее исчезают складки. На самом деле чрезмерный жар разрушает волокна. Синтетика, шёлк и вискоза легко «садятся», теряют форму и могут даже прилипать к подошве утюга. Гладить стоит не по уровню «помятости», а по составу ткани. Если бирка потерялась, лучше начинать с минимального нагрева и повышать его постепенно.

«Универсальной температуры не существует — каждая ткань раскрывается только в своём режиме», — подчёркивает специалист.

Миф №2. В утюг можно заливать обычную водопроводную воду Да, технически можно залить обычную водопроводную воду, но соли кальция и магния быстро образуют накипь. Сначала она оседает внутри прибора, ухудшая теплоотдачу, потом выходит наружу белыми разводами. На тёмных тканях они особенно заметны. Фильтрованная, бутилированная или деминерализованная вода решает проблему, а система защиты от накипи продлевает жизнь утюгу.

«Накипь появляется незаметно, а следы от неё могут испортить даже новую вещь», — уверена собеседница Life.ru.

Миф №3. Начинать глажку нужно с воротника Миф о том, что глажку всегда начинают с воротника, пришёл из прошлого. Если сначала обработать мелкие детали, они легко снова помнутся, пока вы разглаживаете крупные участки. Логичнее сначала пройтись по основным поверхностям, а затем уже приводить в порядок манжеты, воротники и карманы.

Миф №4. Все ткани можно гладить одинаково Трикотаж тянется, шёлк и вискоза впитывают влагу и покрываются пятнами, шерсть садится, а бархат моментально теряет ворс при контакте с подошвой. Даже хлопок и лён реагируют по-разному. Самая надёжная подсказка — ярлык. Если его нет, снова помогает принцип постепенного повышения температуры.

Миф №5. Выглаженную вещь можно сразу убрать в шкаф Пока ткань тёплая, она легко получает новые заломы. Лучше оставить одежду на плечиках на 10–15 минут — она остынет и закрепит форму.

Миф №6. Чем сильнее давить на утюг, тем лучше результат Сила давления тоже играет против нас. Многие думают, что если прижать утюг сильнее, ткань станет ровнее. На деле давление тянет волокна, оставляет следы и портит текстуру, особенно на костюмных тканях и плотном хлопке. Работает именно температура и пар, а не вес руки.

Миф №7. Чем чаще нажимать кнопку подачи пара — тем лучше эффект В реальности ткань не успевает прогреться, влага скапливается, появляются разводы, а волокна теряют форму. На плотных и многослойных тканях это заметнее всего. Хватает одного-двух нажатий на один участок.

Настройки, которые помогают не испортить одежду Те, кто гладит регулярно, знают: многое зависит не только от привычек, но и от самой техники. Современные утюги умеют больше, чем просто нагреваться — в них появляется все больше настроек, которые действительно облегчают работу с разными тканями. Например, при глажке целой стопки вещей — хлопка, синтетики, трикотажа — удобно использовать функцию автоматической регулировки температуры: не нужно подбирать режим вручную под каждую ткань, и риск перегрева становится минимальным.

Регулируемый пар помогает точнее работать с волокнами — для плотных тканей он сильнее, для деликатных — мягче. Вертикальное отпаривание выручает, когда нет времени раскладывать доску: можно освежить вещь прямо на вешалке.

Есть и просто удобные функции, про которые часто не задумываются, пока не попробуют. Например, система самоочистки избавит от лишнего ухода за утюгом, а автоотключение добавит спокойствия. И, наконец, — подошва. От неё зависит, насколько гладко утюг идёт по ткани и не «цепляется» ли за материал. Хорошее покрытие, вроде керамики или отполированной стали, даёт ровное скольжение и помогает избежать блеска и затяжек — особенно на тёмных и деликатных вещах.