16 ноября, 04:26

В Литве заговорили о необычном оружии для возможного конфликта с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Командующий Вооружёнными силами Литвы, генерал Раймундас Вайкшнорас в эфире LRT предупредил, что в случае гипотетического конфликта с Россией недостаточное финансирование армии может привести к ситуации, когда солдатам придётся использовать коктейли Молотова.

«Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут», — уточнил генерал.

Он выразил озабоченность по поводу инициативы некоторых парламентариев сократить военный бюджет Литвы на 2026 год до уровня 5% ВВП и перенаправить часть запланированных ассигнований на нужды внутренней безопасности и дорожного хозяйства.

Ранее Литва захотела усилить контроль над следующими в Калининград россиянами. Министр внутренних дел Владислав Кондратович утвердил новый порядок, по которому погранслужба, полиция и служба общественной безопасности будут совместно отслеживать передвижение транзитных пассажиров и быстрее реагировать на любые инциденты. Ужесточение связано в том числе с недавним случаем: летом россиянин спрыгнул с транзитного поезда Адлер–Калининград на территории Литвы и был позже задержан в другой стране.

