Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 04:58

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у берегов Камчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Камчатка вновь ощутила подземные толчки. Сегодня зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 113 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания составила 20 км.

Два землетрясения за пять минут произошли на Курилах
Два землетрясения за пять минут произошли на Курилах

За последние сутки у побережья Камчатки было зафиксировано восемь афтершоков, магнитуда которых достигала 5,0. Один из толчков был ощутимым. Учёные отмечают рост вулканической активности на полуострове после сильного землетрясения 30 июля. Мониторинг продолжается. Зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова. При этом в близлежащих населённых пунктах выпадения пепла не отмечено.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar