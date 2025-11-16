Россия и США
16 ноября, 01:01

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали восемь афтершоков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

По данным МЧС по Камчатскому краю, за прошедшие сутки у побережья полуострова зафиксированы восемь афтершоков. Их магнитуда достигала 5,0, причём один из толчков был ощутимым.

«За сутки зарегистрировано 8 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков — от 3,8 до 5,0. В населённых пунктах ощущался один из них», — уточнила пресс-служба ведомства.

Учёные отмечают рост вулканической активности на полуострове после сильного землетрясения 30 июля. Мониторинг продолжается. Зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова. При этом в близлежащих населённых пунктах выпадения пепла не отмечено.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке произвёл выброс пепла на высоту 2,7 км. Пепельный шлейф растянулся на 40 километров в юго-западном направлении. Вулкан находится примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Алена Пенчугина
