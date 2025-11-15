Россия и США
15 ноября, 04:30

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,7 километра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oldravvv

Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвёл выброс пепла на высоту 2,7 км. Пепельный шлейф растянулся на 40 километров в юго-западном направлении, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Учёные установили для вулкана оранжевый авиационный код опасности и предупредили, что активность Крашенинникова может создавать риски для местных авиаперевозок. Вулкан находится примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

На Камчатке зафиксировали девять афтершоков и пепельный шлейф вулкана Шивелуч

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке продолжаются подземные толчки: за сутки сейсмологи зафиксировали пять афтершоков. Магнитуда толчков варьировалась от 3,6 до 5,3, и один из них ощущался в населённых пунктах силой до трёх баллов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

