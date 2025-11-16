Россия и США
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий раскритиковал высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о недопустимости выезда молодёжи с Украины и необходимости её отправки на фронт. По мнению парламентария, эта идея сравнима с практикой нацистского гитлерюгенда и нацелена на уничтожение молодого поколения украинцев.

«Что касается заявления Мерца: как у потомка нациста — генерала СС, у него естественно в крови остаётся память о своём предке, который воевал против Советского Союза и уничтожал славян»,заявил Водолацкий в комментарии ТАСС.

Депутат убеждён, что немецкий канцлер стремится к созданию на Украине аналога гитлерюгенда с той же целью — максимального уничтожения славянских народов.

Водолацкий подчеркнул, что Мерц нашёл метод и способ, который когда-то применял Гитлер: одевать подростков, давать им в руки оружие и портрет Бандеры, а затем отправлять на линию боестолкновения погибать, что он назвал билетом в один конец. Парламентарий также не исключил, что экс-комик Владимир Зеленский может прислушаться к мнению Мерца, учитывая зависимость Киева от германской военной и финансовой помощи.

Гитлерюгенд — молодёжная организация в нацистской Германии, члены которой на заключительном этапе Второй мировой войны привлекались к участию в боевых действиях.

Мерц уточнил, какие именно украинцы не нужны в Германии
Напомним, что ранее Фридрих Мерц в ходе личного разговора с Владимиром Зеленским настоятельно просил не разрешать въезд в Германию молодым украинским мужчинам. Летом, когда для этой группы украинцев были отменены ограничения на выезд, наблюдался колоссальный рост их прибытия в Германию – в сто раз. Мерц выразил своё несогласие с такой тенденцией, аргументируя это тем, что молодые люди должны участвовать в защите Украины, а не искать безопасное место в странах Евросоюза.

