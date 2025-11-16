Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 06:05

Трамп потребовал «немедленно» уволить критиковавшего его ведущего NBC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп потребовал увольнения телеведущего. На этот раз целью его гнева стал Сет Майерс, ведущий вечернего ток-шоу на канале NBC. Поводом для жёсткой реакции американского лидера стала критика в его адрес, прозвучавшая в эфире программы.

«Сет Майерс из NBC страдает неизлечимой формой синдрома расстройства Трампа. Вчера вечером его видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его «шоу» терпит провал в рейтингах. Помимо всего прочего, Майерс совершенно бездарен, и NBC должна его уволить. Немедленно!» — гневно заявил он в соцсети Truth Social.

Конфликт разгорелся после ночного эфира в субботу, где Майерс позволил себе резкие высказывания в адрес Трампа. Телеведущий заявил, что президент является самым непопулярным главой государства в истории Соединённых Штатов и стремительно теряет поддержку даже среди своих самых преданных сторонников.

Трамп доволен уходом руководства BBC и благодарит Telegraph за разоблачение
Трамп доволен уходом руководства BBC и благодарит Telegraph за разоблачение
Ранее скандал, вызванный фальсификацией выступления американского президента Дональда Трампа, стал причиной отставки генерального директора Би-би-си Тима Дэйви. Как сообщила сама корпорация, пост главы новостного вещания также покинула Дебора Тернесс. Дэйви воздержался от комментариев по поводу обвинений, однако источники утверждают, что он проводил встречи и готовился к уходу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar