Россиянам назвали сроки обучения в вузах по новой системе

С 2026-2027 учебного года российские вузы перейдут на новую модель высшего образования с гибкими сроками обучения. Как сообщили в Минобрнауки, продолжительность подготовки будет определяться сложностью специальности, а не единым стандартом.

«Срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности», — пояснили в пресс-службе министерства, передаёт РИА «Новости».

Например, инженеры, врачи и учителя будут учиться 5 лет, специалисты в сфере туризма — 4 года, а по наукоёмким направлениям — до 6 лет. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев уточнил, что для востоковедения и африканистики сроки подготовки предлагается увеличить из-за особой сложности программ. В министерстве считают, что это позволит балансировать между запросами экономики и интересами студентов.

Ранее стало известно о намерении перевести все бюджетные места для студентов, обучающихся по медицинским и фармацевтическим направлениям в российских вузах, в разряд целевых. Данный законопроект получил одобрение комиссии по законопроектной деятельности российского правительства.