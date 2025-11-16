Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 06:57

Россиянам назвали сроки обучения в вузах по новой системе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

С 2026-2027 учебного года российские вузы перейдут на новую модель высшего образования с гибкими сроками обучения. Как сообщили в Минобрнауки, продолжительность подготовки будет определяться сложностью специальности, а не единым стандартом.

«Срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности»,пояснили в пресс-службе министерства, передаёт РИА «Новости».

Например, инженеры, врачи и учителя будут учиться 5 лет, специалисты в сфере туризма — 4 года, а по наукоёмким направлениям — до 6 лет. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев уточнил, что для востоковедения и африканистики сроки подготовки предлагается увеличить из-за особой сложности программ. В министерстве считают, что это позволит балансировать между запросами экономики и интересами студентов.

Российские вузы стали кузницей кадров для африканских чиновников
Российские вузы стали кузницей кадров для африканских чиновников

Ранее стало известно о намерении перевести все бюджетные места для студентов, обучающихся по медицинским и фармацевтическим направлениям в российских вузах, в разряд целевых. Данный законопроект получил одобрение комиссии по законопроектной деятельности российского правительства.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar