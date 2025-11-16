Ракетостроитель рассказал, как создавался беспилотный космический корабль «Буран»

В ноябре 1988 года советский космический челнок «Буран» совершил свой легендарный беспилотный полёт, ставший триумфом отечественной инженерии. О том, как создавался этот амбициозный проект, в интервью 360.ru рассказал один из его непосредственных участников — ракетостроитель, заслуженный металлург Виктор Семёнов из Химок.

Программа «Энергия-Буран», задуманная ещё в конце 1960-х, была ответом на американский Space Shuttle. Её уникальность заключалась в колоссальной грузоподъёмности — 800 тонн, что вдвое превышало возможности шаттла. Для реализации проекта лучшие конструкторские бюро страны под руководством Глеба Лозино-Лозинского и Валентина Глушко создали принципиально новые решения, включая более 80 новейших материалов и знаменитую термозащиту из десятков тысяч керамических плиток.

Ключевой проблемой стал двигатель РД-170 для ракеты-носителя «Энергия». Для него требовался сплав, способный выдержать чудовищные температуры и давление. Научные институты отводили на эту задачу до 10 лет.

«Сначала показалось, что мы не сможем сделать — нет металлов, металлы трещали и при сварке, и при пайке. Особенно при пайке. Через год сделал эти же металлы, не новые, способными выдерживать те нагрузки, которые были предусмотрены при работе камеры сгорания и двигателей», — рассказал ракетостроитель.

Это открытие позволило завершить создание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя. 15 ноября 1988 года «Энергия» успешно вывела «Буран» на орбиту, где тот провёл 205 минут, совершил два витка вокруг Земли и впервые в истории совершил полностью автоматическую посадку.

