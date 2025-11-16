Кардиолог рассказал о последствиях ежедневной ритуальной чашки кофе по утрам

Ежедневное употребление кофе, несмотря на кажущуюся безобидность, формирует в организме устойчивые физиологические реакции, схожие с зависимостью. О влиянии популярного напитка на здоровье в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-кардиолог Александр Рогачёв.

Специалист пояснил, что регулярное потребление кофеина приводит к развитию толерантности — организм начинает требовать привычную дозу для поддержания тонуса. Пропуск утренней порции может вызвать синдром отмены с головной болью, усталостью и снижением концентрации.

Особое внимание врач уделил воздействию на желудочно-кишечный тракт. Кофе стимулирует секрецию кислоты и повышает двигательную активность желудка, поэтому употребление натощак часто провоцирует изжогу, дискомфорт и обострение гастрита.

«Он усиливает секрецию кислоты и моторную активность желудка, поэтому ежедневный приём натощак может провоцировать изжогу, дискомфорт и обострение гастрита», — предупредил врач.

Сердечно-сосудистая система также чувствительна к кофеину. При склонности к аритмии, гипертонии или тревожности возможны эпизоды учащённого сердцебиения и скачки давления. Хотя у здоровых людей умеренное потребление обычно безопасно, длительная стимуляция создаёт дополнительную нагрузку на регуляторные механизмы.

«Если говорить о риске летального исхода: бытовые дозы кофе не обладают смертельным потенциалом. Описанные, например, в художественной литературе, случаи токсического поражения связаны с приемом крайне высоких доз кофеина, что невозможно при обычном употреблении напитка», — заключил эксперт.

Кстати, у вас есть неплохой стимул снизить свою кофейную зависимость, ведь за последний год кофе подорожал больше чем на 60%. Ключевыми факторами его стоимости остаются биржевые цены с международных торговых площадок и курс рубля к доллару.