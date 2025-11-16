Политолог объяснил, зачем Галкин* на своём концерте скрыл израильский флаг под украинским

Российскому артисту Максиму Галкину* грозит до трёх лет тюремного заключения в Израиле из-за инцидента с государственной символикой во время его концерта. О том, что ожидает артиста и в чём причина его поступка, в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Поводом для проверки со стороны Министерства национальной безопасности Израиля стал эпизод на выступлении в Петах-Тикве в начале ноября. После концерта Галкин* взял у зрителя украинский флаг и накрыл им израильский, что вызвало резкую реакцию местных активистов, расценивших это как неуважение к государственному символу.

«100% иноагентов, если говорить о причинах поведения Галкина*, конъюнктурные люди. Они конъюнктурно любят Россию: вот эта попытка сказать: «Я по убеждениям уехал, не могу согласиться с теми или иными позициями руководства РФ» — это все собачья чушь, попытка спекулировать и себя обелять», — объяснил эксперт.

Маркелов предрёк, что артист будет продолжать сталкиваться с проблемами, аналогичными тем, что возникли у других медийных персон, покинувших Россию. Он предположил, что Галкин* может даже искренне не понимать причин такой резкой реакции на свой поступок, что свидетельствует о полном отсутствии у него политического понимания.

Напомним, что юморист Максим Галкин* вновь решил угодить Украине, забыв про свою новую родину. Он накрыл украинским флагом израильский стяг и традиционно для себя прокричал несколько фраз на мове. Общественные активисты из еврейского государства теперь требуют его наказать.

