Галкину* светит до трёх лет тюрьмы в Израиле из-за инцидента с украинским флагом

Министерство национальной безопасности Израиля приступило к проверке российского шоумена Максима Галкина*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Инцидент с флагами на концерте Галкина* в Израиле. Видео © Telegram / Mash

События развивались после инцидента, случившегося в начале ноября во время выступления Галкина* в Петах-Тикве. По завершении концерта артист произнёс несколько фраз на украинском языке, а затем, получив от зрителя флаг Незалежной, накрыл им израильский. Этот жест вызвал негативную реакцию у ряда израильских активистов, которые расценили его как неуважение к национальному символу. В связи с этим они направили обращения в МИД и Министерство нацезопасности Израиля с просьбой провести расследование и принять соответствующие меры в отношении Галкина*.

Отметим, что в Израиле за умышленное осквернение государственных символов предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трёх лет лишения свободы или штрафа, достигающего 15 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу).



А ранее стало известно, что кочующая по миру Алла Пугачёва купила виллу в Болгарии за €500 тысяч. Новый дом расположен в закрытом комплексе на окраине Софии у подножия Витоша. Сделка якобы прошла инкогнито, без личного присутствия певицы и её мужа.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.