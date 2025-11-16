Зеленский сообщил о договорённости с Грецией о поставках газа на Украину

Украина договорилась с Грецией о поставках газа, чтобы компенсировать падение объемов добычи. Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

«Это будет ещё одно направление поставки газа — чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины», — сказано в его публикации.

Он уточнил, что речь идет о финансировании импорта газа на сумму около двух миллиардов евро, что покроет значительную часть потребностей в поставках. Источниками финансирования станут украинское правительство и европейские партнёры.

До этого Зеленский заявлял, что Украину ожидают проблемы с электричеством, и что властям, возможно, придется импортировать энергоресурсы. К резкому сокращению внутренней добычи природного газа привели российские авиаудары.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила закупки российского природного газа через европейских посредников, используя самый дорогостоящий маршрут поставок. Европейские трейдеры перенаправляют часть газа, закупленного у «Газпрома», на украинский рынок, несмотря на политические заявления официальных лиц. Такое решение связано со значительным сокращением собственной добычи газа на Украине.