Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 10:19

Зеленский сообщил о договорённости с Грецией о поставках газа на Украину

Украина договорилась с Грецией о поставках газа, чтобы компенсировать падение объемов добычи. Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

«Это будет ещё одно направление поставки газа — чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины», — сказано в его публикации.

Он уточнил, что речь идет о финансировании импорта газа на сумму около двух миллиардов евро, что покроет значительную часть потребностей в поставках. Источниками финансирования станут украинское правительство и европейские партнёры.

До этого Зеленский заявлял, что Украину ожидают проблемы с электричеством, и что властям, возможно, придется импортировать энергоресурсы. К резкому сокращению внутренней добычи природного газа привели российские авиаудары.

«На этом точка»: Зеленский отказал Фицо в транзите в Словакию газа и нефти из России
«На этом точка»: Зеленский отказал Фицо в транзите в Словакию газа и нефти из России

Ранее сообщалось, что Украина возобновила закупки российского природного газа через европейских посредников, используя самый дорогостоящий маршрут поставок. Европейские трейдеры перенаправляют часть газа, закупленного у «Газпрома», на украинский рынок, несмотря на политические заявления официальных лиц. Такое решение связано со значительным сокращением собственной добычи газа на Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Греция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar