16 ноября, 10:51

Путин на предстоящей неделе примет участие в закладке ледокола

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт серию международных встреч и примет участие в церемонии закладки нового ледокола. О рабочем графике главы государства сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Значительную часть рабочего времени займут дипломатические встречи, в рамках которых в Москву прибудут главы Совета правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Параллельно президент примет дистанционное участие в церемонии закладки нового ледокола, которая пройдет с использованием телемоста. В сфере технологического развития запланировано участие Путина в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Лукашенко
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Лукашенко

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию Госсовета по поддержке ветеранов специальной военной операции. Глава государства заслушал доклад о деятельности комиссии, созданной в соответствии с президентским указом в марте текущего года.

