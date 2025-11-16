Путин на предстоящей неделе примет участие в закладке ледокола

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт серию международных встреч и примет участие в церемонии закладки нового ледокола. О рабочем графике главы государства сообщила программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Значительную часть рабочего времени займут дипломатические встречи, в рамках которых в Москву прибудут главы Совета правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Параллельно президент примет дистанционное участие в церемонии закладки нового ледокола, которая пройдет с использованием телемоста. В сфере технологического развития запланировано участие Путина в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию Госсовета по поддержке ветеранов специальной военной операции. Глава государства заслушал доклад о деятельности комиссии, созданной в соответствии с президентским указом в марте текущего года.