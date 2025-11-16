Иран заявил о прекращении обогащения урана на своей территории

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал важное заявление о текущем состоянии ядерной программы страны. По его словам, в настоящее время Иран полностью прекратил обогащение урана, поскольку соответствующая инфраструктура подверглась масштабным атакам.

«Никакого обогащения на территории Ирана сейчас нет. Все соответствующие объекты подверглись атакам», — заявил Арагчи.

Глава дипломатического ведомства также подчеркнул, что в стране отсутствуют какие-либо «незадекларированные ядерные объекты», и все имеющиеся объекты известны Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эти заявления перекликаются с недавним высказыванием президента США Дональда Трампа, который 3 ноября утверждал, что Иран в настоящее время не обладает ядерным потенциалом. Глава Белого дома тогда заявил, что Исламская республика не имеет возможностей для развития ядерной программы.

Иранская ядерная программа, включающая многочисленные исследовательские центры, урановые рудники, реактор и предприятия по переработке, в том числе три завода по обогащению урана, вызывает постоянные подозрения в разработке ядерного оружия. В июне 2025 года МАГАТЭ приняло резолюцию, осуждающую Иран за несоблюдение обязательств по нераспространению. Агентство выявило 27 ядерных объектов в стране, семь из которых, по утверждениям, не были заявлены. В период с 13 по 24 июня 2025 года США и Израиль провели серию ударов по иранским ядерным объектам, стремясь помешать созданию ядерного оружия.

Ранее Трамп выразил готовность отменить санкции против Ирана, поставив условие. Он также отметил, что между Вашингтоном и Тегераном поддерживается постоянный диалог, и Иран демонстрирует заинтересованность в дипломатическом урегулировании.