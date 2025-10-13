Трамп заявил о готовности снять санкции с Ирана, но при одном условии

Президент США Дональд Трамп выразил готовность отменить жёсткие санкции против Ирана, когда эта страна будет к этому готова. Своё заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

«Я бы хотел снять санкции с Ирана, когда они будут к этому готовы. На самом деле они не смогут выжить в условиях этих санкций: они слишком жёсткие», — сказал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон и Тегеран поддерживают регулярные контакты, а Иран дал понять о своей готовности к дипломатическому диалогу. Президент также подчеркнул, что недавняя сделка по прекращению огня стала возможной лишь после американских ударов по иранским обогатительным предприятиям, а главный задира региона в конечном счёте может стать продуктивным партнёром.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил о поступлении первых серьёзных сигналов от Ирана, касающихся возможной сделки по Газа. Американский лидер отметил, что переговоры о прекращении конфликта могут получить ускоренное развитие, поскольку, по его словам, от Тегерана поступил весьма весомый сигнал о заинтересованности в урегулировании ситуации.