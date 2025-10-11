Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы

Власти Ирана прекратили сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и приостановили действие соглашения, заключённого в Каире. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.

«Действие каирского соглашения в настоящее время приостановлено, и мы прекратили сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы», — заявил глава внешнеполитического ведомства, выступая в эфире иранского телевидения.

Аракчи подчеркнул, что любой запрос от МАГАТЭ о возобновлении сотрудничества будет предварительно рассматриваться Высшим советом национальной безопасности Ирана.

В начале октября МИД России сообщил о вступлении в силу всеобъемлющего стратегического партнёрства с Ираном. Позднее руководитель Центра международных отношений Министерства дорог и городского строительства Ирана Амин Тарафо заявил, что в ближайшее время между иранской и российской компаниями будет заключён контракт на строительство стратегически важной железнодорожной линии Решт — Астара. По его словам, половина земельного участка под будущую трассу уже выкуплена.