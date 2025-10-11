Иран и Россия подпишут контракт на строительство железной дороги Решт — Астара

В ближайшее время между иранской и российской компаниями будет заключён контракт на строительство стратегически важной железнодорожной линии Решт — Астара. Половина земельного участка под будущую трассу уже выкуплена. Об этом заявил глава Центра международных отношений Министерства дорог и городского строительства Ирана Амин Тарафо.

В интервью агентству Tasnim он заявил, что в настоящее время ведётся координация в сфере железнодорожного, автодорожного и инфраструктурного строительства, а также рассматривается вопрос о заключении контракта между иранской и российской компаниями, выступающими подрядчиками по строительству железной дороги Решт — Астара.

«Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время и проект вступит в фазу реализации», — сказал он в беседе с агентством.

Чиновник отметил, что в настоящее время стороны активно координируют вопросы, связанные не только с железнодорожным строительством, но и с развитием сопутствующей автомобильной и инфраструктурной сети. Подготовительные работы уже вышли на завершающую стадию.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран выделил российской компании 34-километровый участок для строительства железной дороги Решт — Астара. Этот проект, реализуемый совместно двумя странами, обеспечит железнодорожное сообщение, соединяющее Россию с портами Персидского залива.