16 ноября, 11:35

В Бурятии прорвало временную дамбу при строительстве моста

В селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии прорвало временную дамбу, сооружённую во время строительства пешеходного моста. Как передаёт телеграм-канал Babr Mash, угрозы населённым пунктам нет.

Прорыв дамбы в Бурятии. Видео © Telegram / Babr Mash

В УПРДОР «Южный Байкал» уточнили, что федеральная дорога не пострадала — вода не размыла покрытие и даже не протекала через временные трубы.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища во время проведения на ней ремонтных работ. Тем не менее бригады продолжают работу уже несколько суток, несмотря на атаки со стороны Киева.

Обложка © Telegram / Babr Mash

