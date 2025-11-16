В Бурятии прорвало временную дамбу при строительстве моста
В селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии прорвало временную дамбу, сооружённую во время строительства пешеходного моста. Как передаёт телеграм-канал Babr Mash, угрозы населённым пунктам нет.
Прорыв дамбы в Бурятии. Видео © Telegram / Babr Mash
В УПРДОР «Южный Байкал» уточнили, что федеральная дорога не пострадала — вода не размыла покрытие и даже не протекала через временные трубы.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища во время проведения на ней ремонтных работ. Тем не менее бригады продолжают работу уже несколько суток, несмотря на атаки со стороны Киева.
Обложка © Telegram / Babr Mash