Тарасова частично отказалась от инвалидного кресла

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова начала передвигаться по дому без инвалидного кресла. В программе «Секрет на миллион» 76-летняя спортсменка призналась, что старается обходиться без коляски, хотя и использует трость.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она уже лучше, я по дому хожу без ничего, а так — с палочкой», — поделилась Тарасова.

Проблемы с суставами оказались семейной особенностью — подобные травмы были у её отца, известного тренера Анатолия Тарасова, и его брата. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, легендарный тренер продолжает активную работу в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров отказался от участия в новогодних корпоративах, сославшись на необходимость заботы о собственном здоровье. Решение артиста связано с недавними операциями и общим состоянием организма. Исполнитель стремится избежать переработок, которые могли бы навредить его самочувствию.