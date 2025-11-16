Россия и США
16 ноября, 14:32

Тарасова частично отказалась от инвалидного кресла

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова начала передвигаться по дому без инвалидного кресла. В программе «Секрет на миллион» 76-летняя спортсменка призналась, что старается обходиться без коляски, хотя и использует трость.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога… Но она уже лучше, я по дому хожу без ничего, а так — с палочкой», — поделилась Тарасова.

Проблемы с суставами оказались семейной особенностью — подобные травмы были у её отца, известного тренера Анатолия Тарасова, и его брата. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, легендарный тренер продолжает активную работу в фигурном катании.

Тренер Тарасова рассказала об отношении к ушедшим из России фигуристам
Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров отказался от участия в новогодних корпоративах, сославшись на необходимость заботы о собственном здоровье. Решение артиста связано с недавними операциями и общим состоянием организма. Исполнитель стремится избежать переработок, которые могли бы навредить его самочувствию.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Фигурное катание
  • Спорт
