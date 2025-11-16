Россия и США
16 ноября, 14:45

Стало известно, когда состоится заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Обложка © ТАСС / ЕРА / IGOR KOVALENKO

В Москве 8 декабря состоится важное мероприятие Организации Договора о коллективной безопасности — совместное заседание совета и 18-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ. Заседание пройдёт под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщает пресс-служба ассамблеи, участники планируют принять новые модельные законы, направленные на укрепление правовых основ коллективной безопасности. Эти документы должны повысить эффективность совместных мер по противодействию современным вызовам и угрозам.

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Лукашенко
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с Лукашенко

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подтвердил участие в саммите ОДКБ в Бишкеке во время переговоров с президентом Казахстана. Парламентская ассамблея ОДКБ является постоянно действующим органом организации, занимающимся гармонизацией национальных законодательств государств-членов. В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Мария Любицкая
