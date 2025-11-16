СМИ узнали о возможном объединении крупнейших в мире рекламных корпораций

Французский рекламный холдинг Havas рассматривает возможность поглощения британской группы WPP. Об этом сообщает The Times со ссылкой на несколько информированных источников.

По данным одного из осведомлённых лиц, Havas проявляет интерес к приобретению подразделения WPP Media. Другой источник допускает, что французская компания может начать с выкупа части акций, чтобы получить представительство в совете директоров. В качестве возможных участников сделки также обсуждаются инвестиционные компании Apollo и KKR.

Рыночная стоимость WPP в настоящее время оценивается примерно в 3 миллиарда фунтов стерлингов, что красноречиво говорит о масштабах произошедших изменений. Для сравнения, в 2017 году, когда компания являлась крупнейшим в мире рекламным холдингом, её стоимость достигала 24 миллиардов фунтов. С тех пор котировки акций начали устойчивое снижение, и с начала 2025 года обвалились на 65%.

