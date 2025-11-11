В Сербии заявили, что владельцы NIS из РФ готовы передать контроль над компанией

Российские владельцы сербской нефтяной компании NIS заявили о готовности отказаться от контроля над ней. Они официально уведомили Минфин США о планах передать управление третьей стороне. Сербское государство поддержало этот запрос, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

Она сообщила, что OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) отреагировало на обращение. Министр выразила надежду, что позиция американской стороны будет объявлена в течение недели, подчеркнув, что время на решение почти вышло.

«Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) — сербская нефтяная компания. Штаб-квартира расположена в городе Нови-Сад. Основана в 1991 году. Это крупнейший производитель и поставщик нефтепродуктов в стране. После введения США санкций финансовые операции и международные контракты оказались под давлением. Несмотря на это, Белград заявлял, что продолжит сотрудничество с российской стороной, так как NIS играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности Сербии и снабжении внутреннего рынка топливом.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил России выкупить её долю в NIS.