Директор Музея СССР: Ностальгия — это температура тревоги
Обложка © Life.ru
Директор «Музея СССР на Охотном Ряду» Александр Попов заявил, что рост интереса к советской эпохе напрямую связан с тревогой перед будущим. По его словам, ностальгия стала заметным культурным феноменом всего 15–20 лет назад — когда жить «стало тяжелее».
Сейчас, отмечает собеседник Life.ru, в материальном плане ситуация в страе улучшилась, поэтому в СССР не «возвращаются», а переосмысляют эпоху по-новому.
«Когда Союз рухнул, никто не вспоминал СССР — все ждали лучшей жизни. А мода на прошлое появилась, когда людям стало жить противнее. Тревога — это температура ностальгии», — отметил Попов.
Он подчеркнул, что людям важны не столько исторические артефакты, сколько бытовые предметы: бидончики за молоком, старые бутылочки, игрушки. По его словам, на них посетители реагируют эмоциональнее, чем на раритеты.
Полное интервью Life.ru с «хранителем ностальгии» — директором музея СССР читайте по ссылке.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.