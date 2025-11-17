Россия и США
17 ноября, 06:00

Директор Музея СССР: Ностальгия — это температура тревоги

Обложка © Life.ru

Директор «Музея СССР на Охотном Ряду» Александр Попов заявил, что рост интереса к советской эпохе напрямую связан с тревогой перед будущим. По его словам, ностальгия стала заметным культурным феноменом всего 15–20 лет назад — когда жить «стало тяжелее».

Сейчас, отмечает собеседник Life.ru, в материальном плане ситуация в страе улучшилась, поэтому в СССР не «возвращаются», а переосмысляют эпоху по-новому.

«Когда Союз рухнул, никто не вспоминал СССР — все ждали лучшей жизни. А мода на прошлое появилась, когда людям стало жить противнее. Тревога — это температура ностальгии», — отметил Попов.

Он подчеркнул, что людям важны не столько исторические артефакты, сколько бытовые предметы: бидончики за молоком, старые бутылочки, игрушки. По его словам, на них посетители реагируют эмоциональнее, чем на раритеты.

Полное интервью Life.ru с «хранителем ностальгии» — директором музея СССР читайте по ссылке.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Екатерина Хмелева
