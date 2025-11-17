Россия и США
17 ноября, 06:00

Директор Музея СССР рассказал, какие подарки считались самыми дорогими на Новый год

Обложка © Life.ru

Директор «Музея СССР на Охотном Ряду» Александр Попов рассказал, какие детали формировали «тот самый» праздничный новогодний вечер в 60–70-х годах. Среди обязательных атрибутов — запах мандаринов, майонез, шпроты и долгожданный «Огонёк».

«Взрослые видят тот самый бидончик для молока, и превращаются в детей»: Директор Музея СССР — о моде на ностальгию
По словам Попова, подарки того времени были скромными, но крайне желанными:

«Дарили конфеты, мандаринки, печенье. А ещё — шампунь или парфюмерию, купленную за полгода. Если в ванной стояли пузырьки из-под шампуня — считалось, что у человека полная чаша», — поделился собеседник Life.ru.

Он добавил, что сегодня посетители музея буквально «превращаются в детей», увидев советские игрушки, коробки от мандаринов и пригласительные на ёлку.

Полное интервью Life.ru с директором Музея СССР читайте здесь.

Екатерина Хмелева
