Директор Музея СССР рассказал, какие подарки считались самыми дорогими на Новый год

Директор «Музея СССР на Охотном Ряду» Александр Попов рассказал, какие детали формировали «тот самый» праздничный новогодний вечер в 60–70-х годах. Среди обязательных атрибутов — запах мандаринов, майонез, шпроты и долгожданный «Огонёк».

По словам Попова, подарки того времени были скромными, но крайне желанными:

«Дарили конфеты, мандаринки, печенье. А ещё — шампунь или парфюмерию, купленную за полгода. Если в ванной стояли пузырьки из-под шампуня — считалось, что у человека полная чаша», — поделился собеседник Life.ru.

Он добавил, что сегодня посетители музея буквально «превращаются в детей», увидев советские игрушки, коробки от мандаринов и пригласительные на ёлку.

