«Дергают медведя за усы»: В Госдуме высказались о росте конфронтации в Чёрном море

Россия рассматривает различные сценарии в сфере госбезопасности и подготовлена к любому из них, вплоть до прямого противостояния в акватории Чёрного моря. Такое заявление в беседе с «Лентой.ру» сделал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Вот очередной виток конфронтации зреет в море, как воронка. Они хотят это для того, чтобы Россия распылила силы и, если что, ударила не сжатым кулаком, а растопыренными пальцами. Но это зря, сил и средств в Российской Федерации хватает. Если что, ответим на удар противника по всем стратегическим направлениям. Так что вот зря они это делают — дергают медведя за усы», — прокомментировал Колесник.