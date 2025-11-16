Россия и США
«Дергают медведя за усы»: В Госдуме высказались о росте конфронтации в Чёрном море

Россия рассматривает различные сценарии в сфере госбезопасности и подготовлена к любому из них, вплоть до прямого противостояния в акватории Чёрного моря. Такое заявление в беседе с «Лентой.ру» сделал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Вот очередной виток конфронтации зреет в море, как воронка. Они хотят это для того, чтобы Россия распылила силы и, если что, ударила не сжатым кулаком, а растопыренными пальцами. Но это зря, сил и средств в Российской Федерации хватает. Если что, ответим на удар противника по всем стратегическим направлениям. Так что вот зря они это делают — дергают медведя за усы», — прокомментировал Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что подобные действия со стороны Запада являются безрассудными.

Ранее сообщалось, что европейские власти готовятся к худшему сценарию на фоне осознания неизбежности поражения Украины. При этом общество в странах Европы остаётся «морально обезоруженным» и не готовым к возможной эскалации.

