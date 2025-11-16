Страны Карибского бассейна и Африки потребовали от Британии репарации за работорговлю

Страны Карибского бассейна и Африки выступили с требованием к Великобритании о выплате репараций за многовековую торговлю рабами. Об этой инициативе сообщает Reuters, уточняя, что в числе основных инициаторов выступает организация КАРИКОМ, объединяющая 15 государств региона, а также страны Африканского союза.

Агентство указывает, что общее число пострадавших от трансатлантической работорговли оценивается более чем в 12,5 миллиона человек, живших в период с XV по XIX век. План требований КАРИКОМ включает не только финансовые компенсации, но и официальные извинения, реализацию образовательных программ, а также списание текущих долгов. При этом Африканский союз в настоящее время разрабатывает собственную, отдельную программу репарационных выплат.

В то же время тема исторических репараций вызывает растущую критику среди политиков в Европе. Многие европейские лидеры выступают против самой возможности обсуждения подобных выплат, полагая, что современные государства не могут нести ответственность за события многовековой давности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предпочитает концентрироваться на решении текущих вопросов, а не участвовать в бесконечных дискуссиях о компенсациях за историческое прошлое.

