Илон Маск увидел в роботах Tesla потенциал для борьбы с бедностью

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Optimus, разрабатываемый Tesla, способен положить конец бедности и обеспечить всё человечество универсальным высоким доходом. Своё смелое предсказание предприниматель озвучил в публикации в соцсети X.

«Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех универсальный высоким доходом», — говорится в сообщении Маска.

К своему посту он прикрепил фрагмент выступления с ноябрьской встречи с инвесторами, где развивал эту мысль. В ходе того мероприятия Маск также утверждал, что в будущем робот сможет превзойти в своей работе даже самого квалифицированного хирурга.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что его компания Tesla собирается выпустить целую армию человекоподобных роботов Optimus. Предприниматель сообщил на конференции для руководства, что прототип робота третьего поколения может быть создан к началу 2026 года. Однако он сразу оговорился: чтобы наладить выпуск этих роботов в нужных количествах, компании потребуется время.