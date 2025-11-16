Россия и США
16 ноября, 17:14

Апокалиптичный шторм обрушился на аргентинский город, оставив его без электричества

Мощный апокалиптический шторм обрушился на аргентинскую провинцию Буэнос-Айрес, на несколько часов погрузив во мрак и хаос город Хенераль-Вильегас. В социальных сетях активно распространяются впечатляющие кадры надвигающейся стихии.

Ужасающий шторм накрыл Аргентину. Видео © Х / SurTormentas

Видео и фотографии, ставшие вирусными в Cети, запечатлели захватывающую, но пугающую картину: гигантская стена тёмно-фиолетовых и свинцовых облаков с невероятной скоростью накрыла город, превращая день в ночь. Пользователи сравнивают кадры со сценами из фантастических фильмов.

В результате разгула стихии в городе зафиксированы многочисленные поваленные деревья, в том числе пальмы, которые блокируют дороги. Повреждены некоторые объекты инфраструктуры. По предварительным данным, большая часть города, а также прилегающие районы остались без электроснабжения. Аварийные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации для устранения последствий шторма. Информации о пострадавших пока не поступало.

Причиной экстремальной погоды стал резкий приток холодного воздуха из верхних слоёв атмосферы, который столкнулся с тёплыми воздушными массами у поверхности земли. Такое конвективное явление привело к формированию исключительно интенсивных грозовых суперъячеек, что и объясняет разрушительную силу шторма.

Российских туристов на Кубе предупредили о приближении яростного шторма «Мелисса»
Ранее Life.ru рассказывал, что испанский остров Тенерифе подвергся удару стихии. Гигантская волна высотой 4,5 метра обрушилась на пирс, унеся жизнь 79-летней женщины и травмировав десять человек. Трагедия повторилась в Санта-Крус-де-Тенерифе, где погибли двое мужчин. Спасатели, работавшие в условиях осложнявшей поиски погоды, отмечают, что такие штормы для региона в переходный сезон — не редкость.

Вероника Бакумченко
